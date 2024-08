Botafogo e Palmeiras se enfrentam em momento irregular na temporada

Botafogo e Palmeiras vão se encontrar em um jogo decisivo pela Libertadores. Com uma rivalidade recente, apenas uma das equipes vai avançar para as quartas de final da competição. O Verdão está em busca do seu quarto título da competição. Por outro lado, o Alvinegro busca uma conquista inédita.

Dessa forma, as equipes, que também brigam pela liderança no Campeonato Brasileiro, enfrentam-se em um momento de irregularidade na temporada. Tanto Botafogo quanto Palmeiras tiveram apenas uma vitória nos últimos seis jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil.

O time carioca vem de uma derrota para o Juventude por 3 a 2. Por outro lado, o Alviverde vem de um empate com o Flamengo, ambos fora de casa. Ao todo, são três derrotas, dois empates e uma vitória para cada lado entre as competições. O time paulista, por sua vez, teve o triunfo mais recente contra o próprio Flamengo, no jogo de volta da Copa do Brasil – no entanto, também não se classificou.

Histórico recente entre Botafogo e Palmeiras

No caso de um recorte mais específico entre as equipes, o Botafogo leva a melhor nos confrontos mais recentes. Nas últimas três partidas pelo Brasileirão, sendo duas em 2023 e uma nesta temporada, o Alvinegro venceu duas – ambas por 1 a 0 – e perdeu uma – aquela virada por 4 a 3.

A última vitória, inclusive, aconteceu no mês passado, no Nilton Santos, e com gol de Tiquinho Soares – ele também foi o autor do gol na partida da temporada passada em que o time carioca saiu com a vitória. Coincidência ou não, o atacante voltou a treinar depois de ficar fora em três partidas por uma lesão no joelho direito e pode ser um reforço para Artur Jorge no duelo contra o Palmeiras.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta será na próxima semana, no Allianz Parque.

