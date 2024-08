Último remanescente da ‘Batalha de Itu’, Zé Gabriel era o mais longevo do Vasco

A provável saída de Zé Gabriel rumo ao Coritiba promoverá ‘mudanças’ no Vasco. Afinal, o jogador era o único do elenco atual que esteve em campo na ‘Batalha de Itu’, em novembro de 2022, em jogo que marcou o acesso de volta do Cruz-Maltino à Série A do Brasileirão.

Assim, a saída do volante fará com que outro jogador ganhe a alcunha de mais longevo do elenco. Contratado em fevereiro de 2022, o jogador era o único remanescente da era “pré-SAF” do Vasco. Saiba, então, qual jogador herda tal posto.

O primeiro jogo oficial do Vasco em 2023 foi na estreia do Campeonato Carioca com um time alternativo. Já que o elenco considerado principal estava em Miami para amistosos contra River Plate (ARG) e o Inter Miami (EUA).

E três dos 16 atletas utilizados no 0 a 0 contra o Madureira ainda seguem no clube. Lyncon, Lucas Eduardo e Matheus Julião fizeram suas estreias profissionais no jogo em questão.

Outros jovens tiveram oportunidade de estrear profissionalmente em tal jogo, como Rodrigo, Halls, Pimentel e Cauã Paixão. Estes, porém, já deixaram o clube, seja por empréstimo ou em definitivo.

Assim, Lyncon e Lucas Eduardo são, de fato, os jogadores mais longevos do elenco atual cruz-maltino. Eles entraram aos 19′ do segundo tempo contra o Madureira, enquanto Julião entrou aos 23′.

Vale salientar que Alex Teixeira também fez parte do elenco que subiu com o Vasco para a Série A, mesmo que sem entrar em campo no jogo contra o Ituano. Ele, porém, saiu ao fim de 2023, retornando em julho deste ano.

E sem ser da base?

Se formos excluir jogadores da base da conta, jogadores contratados na primeira janela de 2023 na nova “Era SAF” ganham o ‘duelo’. Em 17 de janeiro, quando o Vasco perdeu por 3 a 0 para o River Plate, quatro jogadores que ainda estão no clube fizeram suas respectivas estreias. São eles: Puma Rodríguez, Léo, Lucas Piton e Jair (este, no segundo tempo) foram a campo. Erick Marcus (da base) estreou profissionalmente neste encontro.

A ‘Batalha de Itu’: Ituano 0x1 Vasco

Este jogo diz respeito à 38ª e última rodada da Série B de 2022. O Vasco chegou à esta altura em quarto lugar, com 59 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo quinto colocado, que tinha 57. Quis o destino que este time fosse exatamente o adversário da derradeira rodada; o Ituano. E pior: em Itu.

O Cruz-Maltino tinha dois resultados a seu favor, já que só a vitória interessava o Ituano. Mas, logo aos 3′ do primeiro tempo, Lucas Dias evitou gol do Vasco com a mão e levou cartão vermelho direito ao cometer pênalti. Nenê cobrou com maestria e fez 1 a 0.

Mesmo com um a mais, o Vascão precisou de um dia para lá de inspirado do goleiro Thiago Rodrigues, que salvou o placar com inúmeras defesas – algumas delas nos acréscimos. Assim, o Cruz-Maltino celebrou a vitória com o acesso à elite do futebol brasileiro.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Danilo Boza e Luiz Henrique; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel. Subs: Zé Vitor, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Fábio Gomes e Erick. Técnico: Jorginho

Jogadores mais longevos do Vasco

Jogador – dias desde sua estreia pelo clube

Lyncon (zagueiro) – 577 dias

Lucas Eduardo (meia) – 577 dias

Matheus Julião (lateral-esquerdo) – 577 dias

Puma Rodríguez (lateral-direito) – 574 dias

Léo (zagueiro)- 574 dias

Lucas Piton (lateral-esquerdo) – 574 dias

Jair (volante)- 574 dias

Erick Marcus (ponta) – 574 dias

