Viúva de Pelé entrega chaves de mansão para Edinho

Em virtude de ser o inventariante do espólio de Pelé, Edinho ficará com a mansão até a resolução do processo da herança - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Viúva de Pelé, Márcia Aoki decidiu deixar a mansão recebida como herança através do testamento do Rei, que morreu em dezembro de 2022. Ela estaria se sentindo solitária no local, que demanda um alto investimento em chmanutenção. De acordo com o advogado de Márcia, Luiz Kignel, as chaves da casa já foram entregues para Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, filho de Pelé. Ele é o responsável por administrar os bens deixados pelo Atleta do Século. A informação é do g1.

A viúva saiu de casa na última sexta-feira (09). Ela viveu por anos com Pelé no local até a morte do ídolo. O imóvel fica em frente à Praia de Pernambuco, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Apesar de Márcia ter deixado o local, Kignel destacou que o casarão continua sendo dela. Segundo o advogado, ela ainda não decidiu o que fará com a mansão porque o processo judicial do inventário não tem previsão para acabar.

Representante de Edinho, o advogado Augusto Miglioli disse ao g1 que a mudança de Márcia não teve envolvimento da família de Pelé. Ou seja, ninguém pediu que ela deixasse a mansão. De acordo com Miglioli, a responsabilidade com os custos e as despesas do imóvel passou a ser do espólio.

O processo judicial envolvendo a herança de Pelé segue em andamento. Porém, Edinho, inventariante do espólio, será a pessoa que deve cuidar do imóvel até que toda a burocracia seja concluída.

Herdeiros de Pelé, testamento e divisão da herança

Em seu testamento, Pelé indicou o desejo de Márcia Aoki ficar com 30% dos bens pertencentes a ele, inclusive a casa no Guarujá. Os outros 70% ficariam com os herdeiros.

Com Rosemeri dos Reis Cholbi (1º casamento), o Rei teve Edson Cholbi Nascimento (Edinho), Kely Cristina Cholbi Nascimento e Jeniffer Cholbi Nascimento. Com Assíria Nascimento (2º casamento), o maior ídolo santista teve Joshua Seixas Arantes do Nascimento e Celeste Seixas Arantes do Nascimento. Flávia Kurtz Arantes do Nascimento e Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto foram reconhecidas como filhas por Pelé.

Como Sandra já faleceu, Octavio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento Felinto, netos de Pelé, dividirão a parte da herança dela.

Enteada de Pelé, Gemima Lemos Macmahon, filha de Assíria e irmã de Joshua e Celeste, foi reconhecida na Justiça como filha socioafetiva de Pelé. Desta forma, ele é igualmente considerada como herdeira.