Corinthians x Atlético-GO pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir e escalações

O Corinthians encara o Atlético Goianiense nesta quarta-feira (14), às 16h, no Parque São Jorge, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E será um duelo de equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Timão é o 17° colocado, com 15 pontos e não tem mais chance de classificação para a próxima fase. Pior que os paulistas, o Dragão é o lanterna da competição com 12 pontos e também está eliminado do torneio.

Como chega o Corinthians

Campeão da Copinha no começo do ano, o Timãozinho não conseguiu repetir as boas atuações no restante da temporada. Em 17 partidas até aqui no Brasileirão Sub-20, foram apenas quatro vitórias, três empates e dez derrotas. Além disso, a equipe vem de quatro revés seguidos, sendo duas goleadas sofridas para Atlético-MG e Santos. Assim, o objetivo do Corinthians é tentar terminar a competição da forma mais honrosa possível. Aliás, apesar da campanha ruim, o destaque fica por conta do zagueiro Renato Santos, que vem fazendo boas partidas e ainda tem três gols marcados no torneio.

Como chega o Atlético-GO

Por sua vez, o Dragão vem conseguindo fazer uma campanha pior que seu adversário. Afinal, são apenas três vitórias durante toda a competição, além de três empates e 11 derrotas. Além disso, vem de dois revés seguidos, sendo um deles, no clássico contra o Goiás. Desta forma, tenta fazer que nem o Corinthians e terminar a competição de forma honrosa. Por fim, a esperança da equipe fica por conta do meio-campista Gustavo Lacerda, com três gols marcados.

CORINTHIANS X ATLÉTICO-GO

18ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 14/08/2024, às 16h(de Brasília)

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cadu; Léo Mana, William, Renato e Denner; André, Bahia e Pedrinho; Jonathan, Guilherme Henrique e Beto. Técnico: Raphael Laruccia

ATLÉTICO-GO: Pedro Moço; Kauan, Matheus Macedo, Gustavo Ygor e Luiz Henrique; João Lara. Randerson e Gustavo Lacerda; Yuri Alves, Rai e Eli Júnior. Técnico: Kássio Fernando.

Onde assistir: TV Corinthians

