Santos tem reforço de Billy Arce em treino; Giuliano em transição física

Billy Arce já está treinando com os companheiros no Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos segue preparação para o duelo contra o Avaí, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (13), o elenco do Peixe teve o reforço do atacante Billy Arce, recém-contratado para a sequência da temporada, no CT Rei Pelé.

O equatoriano treinou pela primeira vez com os companheiros. Afinal, na última segunda, o treinamento não contou com a presença dos titulares, que fizeram atividades leves no gramado.

Billy Arce ainda precisa ser regularizado pelo Santos para estar à disposição do técnico Fábio Carille para o duelo contra o Avaí. Assim, o registro do atacante precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ser inscrito para estar apto a atuar na Série B.

Outra boa notícia foi a presença de Giuliano no campo do CT Rei Pelé. O meia se recupera de lesão muscular na região posterior da coxa direita e está em transição. Assim, fez apenas trabalhos com a fisioterapia nesta terça-feira. Apesar disso, ainda não tem previsão para voltar a jogar pelo Peixe.

Veja provável escalação do Santos

Dessa maneira, um provável Santos para entrar em campo é: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

O Peixe é líder isolado da Série B, com 37 pontos, um a mais que o Novorizontino. Em contrapartida, a vantagem para o Sport, quinto colocado, é de cinco.

Santos e Avaí medem forças no próximo sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Série B.

