RB Bragantino x Flamengo (sub-20): onde assistir e escalações

Classificado para as quartas de final do Brasileirão Sub-20, o Flamengo visita o Red Bull Bragantino nesta terça-feira (14), pela 18ª rodada da competição. O jogo será no CFA Jarinu, em São Paulo, às 15h (de Brasília). Na classificação, o Rubro-Negro é o terceiro colocado, com 31 pontos (mesma pontuação do Grêmio, segundo colocado). Em contrapartida, o Massa Bruta ocupa a 19ª posição, com 15.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida desta terça.

Como está o RB Bragantino

O Red Bull Bragantino chega para essa partida com quatro derrotas consecutivas no Brasileirão (Internacional, Athletico, Cruzeiro e Fluminense). Dessa forma, o técnico William Batista irá escalar a sua equipe com força máxima para reencontrar o caminho das vitórias.

Como está o Flamengo

O técnico Filipe Luís não contará com os atacantes Lorran e Shola. Afinal, no decorrer desta semana, os jogadores integraram os treinamentos do time principal, e devem ser relacionados para a partida contra o Bolívar na quinta-feira, pela Libertadores. O Mais Querido vem de vitória por 2 a 0 contra o Ceará, também fora de casa. Essa, aliás, foi o quarto triunfo consecutivo no Brasileirão Sub-20.

RB BRAGANTINO X FLAMENGO

18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 14/08/2024, 15h (de Brasília)

Local: CFA Jarinu, Jarinu (SP)

RB BRAGANTINO: João Gabriel; Danilo, Kevyn, Danilo Lucas, Jackson, Rafael Lima, Raoni, Alexandre Pena, Gabriel Lopes, Pedrinho e André Ricardo. Técnico: William Batista.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Salves, Iago, Da Mata e Carbone; Jean Carlos, Adriel e Rayan Lucas; Wallace Yan, Zé Welinton e Pedro Leão. Técnico: Filipe Luís.

