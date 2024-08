Saiba qual a empresa comprou os naming rights da Vila Belmiro, do Santos

Empresa "Viva Sorte" acerta compra de naming rights do estádio do Santos - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Uma empresa de capitalização é a responsável por comprar os naming rights da Vila Belmiro. Trata-se da “Viva Sorte”. Assim, o nome do estádio do Santos será “Vila Viva Sorte”.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, já havia revelado que tinha acordo encaminhado para vender os naming rights da Vila Belmiro para um contrato de dez anos. A empresa pagará R$ 15 milhões por ano, com possibilidade do valor aumentar conforme metas. Segundo o “ge”, o acordo será assinado ainda nesta semana.

O Peixe convocou uma entrevista coletiva do mandatário para esta quarta-feira (14), às 11h (de Brasília). Contudo, o assunto não estava especificado. A expectativa é que o anúncio dos naming rights aconteça neste dia.

Marcelo Teixeira tenta firmar acordo antes da nova Vila Belmiro

Além disso, o acordo é válido tanto para a antiga quanto para a nova Vila Belmiro, estádio que o Santos pretende construir nos próximos anos. Assim, o Estádio Urbano Caldeira deve mudar de nome ainda com o Peixe na disputa da Série B.

A nova arena do Santos, inclusive, estará sendo construída no terreno da Vila Belmiro. Na gestão de Andres Rueda, que antecedeu Teixeira na presidência, o clube assinou um memorando de intenções com a construtora WTorre. No documento, assegurou que o começo da obra ocorreria no segundo semestre de 2023. Contudo, o cronograma está atrasado.

