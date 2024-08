Pedro, do Flamengo, anuncia nascimento das filhas

O atacante Pedro, do Flamengo, anunciou, nesta terça-feira (13), nas redes sociais, a chegada das filhas gêmeas. As pequenas se chamam Isabela e Antônia, e são fruto do relacionamento do atleta com a psicóloga Fernanda Nogueira.

No Instagram, o atacante postou uma foto com a esposa e as crianças. Na legenda ele escreveu: “Isabela e Antônia – 12/08/2024. O dia que o Senhor reservou para nos dar essas duas bênçãos. Vocês são promessas de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor ????????????. Desde que nasci fui entregue a ti; desde o ventre materno és o meu Deus. Salmos? ?22?:?10?”, postou o craque.

O Flamengo comentou o post de Pedro. “Parabéns, Papai” Parabéns, mamãe! Muita saúde pras duas mais novas rubro-negras”, escreveu o Mengão.

Vários jogadores do Flamengo reagiram ao post. Além disso, atletas de outras equipes que já jogaram com Pedro e ex-jogadores também fizeram comentários.

Pedro já se casou

Logo após a convocação para a Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo do Qatar, em novembro de 2022, o atacante pediu a mulher em casamento. Assim, em março do ano seguinte, eles oficializaram a união. Em fevereiro de 2024, anunciaram que Fernanda estava grávida.

Enquanto Pedro curte a chegada das pequenas, o Flamengo se prepara para enfrentar o Bolívar, pela Copa Libertadores. O jogo será no Maracanã, nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília).

