Champions: Lille busca empate com Fenerbahçe na prorrogação e vai disputar playoff

O Lille vai disputar o playoff da Champions, o último mata-mata antes da fase de grupos. Um gol de pênalti marcado pelo canadense Jonathan David na prorrogação garantiu o empate por 1 a 1 contra o Fenerbahçe, nesta terça-feira (13), na prorrogação, e eliminou o time comandado pelo experiente técnico José Mourinho. No tempo regulamentar, um gol contra marcado por Diakité, nos acréscimos, havia confirmado a vitória dos turcos e forçado a prorrogação.

Dessa maneira, o Lille avança de fase com placar agregado de 3 a 2, após o triunfo por 2 a 1 na partida de ida, e agora aguarda o adversário no playoff que garante uma vaga na fase de grupos da Champions 2024/25. Assim, os duelos serão disputados na próxima semana, ainda com horários a confirmar.

Por outro lado, o investimento do Fenerbahçe para a temporada, sob o comando do recém-chegado José Mourinho, foi por água abaixo. No entanto, o clube turco ainda poderá disputar as fases preliminares da Liga Europa.

Por fim, Estrela Vermelha, da Sérvia, Dínamo de Zagreb, da Croácia, Young Boys, da Suíça, e Galatasaray, da Turquia, já estão classificados para os playoffs da Champions.

Eliminatórias da Champions: Jogos da volta

Terça-feira (13/8):

APOEL 0x0 Slovan Bratislava*

Bodø/Glimt* 4×1 Jagiellonia Bia?ystok

Fenerbahçe 1×1 Lille*

Twente 3×3 RB Salzburg*

PAOK 3×4 Malmo*

Ludogorets x Qarabag

Ferencváros 1×1 Midtjylland*

Union Saint-Gilloise x Slavia Praha – 15h30

FCSB x Sparta Praga – 15h30

Rangers x Dínamo de Kiev – 15h45

*Classificados para o playoff

