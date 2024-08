Grêmio x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Grêmio x Fluminense - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

As oitavas de final da Libertadores terão início nesta terça-feira (13/8). No Couto Pereira, Grêmio e Fluminense se enfrentam, às 19h (de Brasília), visto que a equipe gaúcha ainda não pode utilizar seu estádio. A volta acontece na próxima semana, no Maracanã, dia 20, também às 19h (de Brasília). Para acompanhar este primeiro duelo do mata-mata, a Voz do esporte prepatou a sua tradicional cobertura-raiz, que começa às 17h30 com um esquenta de primeira que te coloca por dentro das notícia envolvendo os dois gigantes. O comando é de Cesar Tavares, que também estará na narração.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte também conta com os comentários de Letícia D’Almeida e as reportagens de Christopher Henrique. Não deixe de acompanhar este sensacional Grêmio x Fluminense com a campeã do prêmio Acessp de melhor mídia esportiva digital de 2023. Para isso, basta clicar na arte acima.

