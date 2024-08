Manchester United anuncia a contratação do zagueiro De Ligt

O Manchester United anunciou oficialmente, nesta terça-feira (13), a contratação de Matthijs de Ligt, que estava no Bayern de Munique. Dessa maneira, o zagueiro holandês reencontra o técnico Erik ten Haag, com quem já trabalhou no Ajax.De Ligt assinou contrato com o United um dia após seu aniversário de 25 anos, com vínculo até 2029 e opção de renovação por mais um ano. Segundo informações da imprensa britânica, os valores da transferência podem chegar a 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões).

“Assim que soube do interesse do Manchester United, fiquei empolgado com a oportunidade de enfrentar um novo desafio em um clube tão histórico. Nas conversas, fiquei impressionado com a visão da diretoria e com o papel que eles imaginam para mim”, disse o zagueiro neerlandês.

Além disso, o defensor também ressaltou a influência de Ten Haag na sua decisão.

“Ele moldou o início da minha carreira, então sabe como tirar o melhor de mim. Estou ansioso para voltar a trabalhar com ele. Sei o que é necessário para ter sucesso no mais alto nível e estou determinado a continuar esse caminho neste clube especial”, acrescentou.

Pelo Bayern, De Ligt disputou 73 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Antes disso, passou três temporadas na Juventus.

Antes do anúncio oficial pelo Manchester United, o zagueiro fez questão de deixar uma mensagem de despedida ao Bayern nas redes sociais, dizendo que foi “uma verdadeira honra” representar o clube alemão e se mostrando emocionado com a petição assinada por milhares de torcedores que tentaram impedir sua venda.

Manchester United também anuncia contratação de Noussair Mazraoui

Mazraoui, de 26 anos, assinou contrato válido até 2028, também com opção de renovação por mais uma temporada. Além disso, o lateral é mais um atleta que trabalhou com Erik ten Hag no Ajax e vai reencontrar o treinador nesta nova jornada.

“É uma sensação incrível me tornar jogador do Manchester United, e mal posso esperar para jogar em Old Trafford com essa camisa. Sei que estou entrando no clube em um momento empolgante, e todas as pessoas com quem falei têm a mesma ambição de conquistar troféus. Sinto essa determinação”, afirmou o lateral.

Ao mesmo tempo, ele também comentou sobre sua ligação com o treinador do United.

“Ele teve um papel importante no meu desenvolvimento, então é empolgante reencontrá-lo enquanto entro nos melhores anos da minha carreira. Sei o que ele espera dos jogadores e darei o meu melhor para ajudar o time a ter sucesso”, explicou.

