Filhos de Neymar têm momento fofura em publicação de Biancardi

Um momento fofura entre dois dos filhos de Neymar foi registrado por Bruna Biancardi nesta terça-feira (13). Em sua rede social, a modelo exibiu Davi Lucca e Mavie juntos enquanto a bebê tomava um sorvete.

Na imagem, que foi publicada no story de Biancardi, Mavie aparece sentada ao lado do irmão enquanto aguarda para desfrutar do alimento gelado.

“Meu irmão fez sorvetinho de frutas pra mim hoje”, escreveu na legenda a companheira do astro brasileiro.

Posteriormente, em outro registro, a pequena aparece de mãos dadas com Neymar. O jogador segura Mavie enquanto ela se equilibra de pé.

Três filhos e contando, Neymar?

Neymar pode em breve assumir uma nova paternidade. O jogador está envolvido em um processo para a realização de um teste de DNA envolvendo Jázmin Zoé. A menina de 10 anos é filha da ex-modelo húngara Gabriella Gáspar, que diz ter engravidado do atacante após um amistoso da Seleção Brasileira em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em 2013.

Atualmente, além de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de 10 meses, Neymar também é pai de Helena, de apenas um mês, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly.

