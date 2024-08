Grêmio e Fluminense estão escalados para jogão pela Libertadores

Grêmio e Fluminense já estão escalados para o jogaço de logo mais, às 19h (de Brasília), que abre as oitavas de final da Libertadores-2024. Os Tricolores se enfrentam pelo jogo de ida, no Couto Pereira, nesta terça-feira (13). Partiu, então, conferir as escalações dos rivais brasileiros.

LEIA MAIS: Clube da Rússia tem baita problema com nome de jogador na camisa

Tricampeão da América, o Grêmio vem com várias mudanças para dar sequência ao sonho do tetra. Sem poder atuar em sua Arena por conta das tragédias climáticas que acometeram Porto Alegre (RS), a equipe joga no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Para este jogo, Renato Portaluppi modifica boa parte do time que venceu o Cuiabá, por 3 a 1, no último sábado (10). Marche, Rodrigo Ely, Jemerson, Reinaldo, Dodi, Cristaldo, Pavón e Soteldo voltam ao time. Dessa forma, Caíque, Gustavo Martins, Natã, Fábio, Pepê, Edenilson, Monsalve e Gustavo Nunes deixam a equipe.

Escalação do Grêmio

???? ESCALAÇÃO DO IMORTAL!

[#PraTodosVerem]

1 Marche

18 João Pedro

5 Rodrigo Ely

28 Jemerson

6 Reinaldo

17 Dodi

20 Villasanti

10 Cristaldo

21 Pavon

7 Soteldo

22 Braithwaite RESERVAS

31 Caíque, 2 Fabio, 3 Geromel, 53 G. Martins, 46 J. Guilherme, 37 Du Queiroz, 23 Pepê, 14 Nathan,… pic.twitter.com/z715Eufemq — Grêmio FBPA (@Gremio) August 13, 2024



No Fluminense, atual campeão da América, há três mudanças em relação ao time que perdeu para o Vasco, no sábado, pela 22ª rodada do Brasileirão. Ignácio, suspenso na Libertadores por expulsão no seu antigo clube (Sporting Cristal-PER), e Diogo Barbosa, machucados, estão fora,

Assim, Thiago Silva volta ao time titular na zaga após ser preservado no Nilton Santos. Na lateral-esquerda, Esquerdinha ganha a primeira oportunidade como titular na temporada. O técnico Mano Menezes também opta, então, por um volante extra, recolocando Martinelli no 11 inicial – Keno vai para o banco.

Escalação do Fluminense

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Grêmio! VAMOS, TRICOLORES! ???????? pic.twitter.com/BpXuizRDXU — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 13, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.