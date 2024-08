Flamengo inscreve cinco jogadores na Libertadores. Confira as mudanças!

O Flamengo inscreveu cinco jogadores para as oitavas de final da Libertadores e, consequentemente, para as etapas seguintes, caso o time avance. Para a partida contra o Bolívar na quinta-feira (15), no Maracanã, o técnico Tite já poderá contar com eles. Um dos nomes, aliás, é o de Carlinhos, atacante contratado pelo clube carioca após o prazo de inscrição para a fase de grupos.

Além de Carlinhos, Fabiano, João Alves, Guilherme e Adriel, todos da base, também foram incluídos na competição.

Em resumo, para entrada desses nomes, outros tiveram que sair: Werton, Daniel Cabral, Santiago, Pedro Estevam, Digão e Weliton. Todos, aliás, já saíram do Flamengo. Ou seja, uma vaga ficou sobrando.

Veja a lista de inscritos do Flamengo na Libertadores

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Lucas Furtado, Dyogo Alves e Caio Barone Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, David Luiz, Cleiton, Iago, Carbone, João Victor e Da Mata Laterais-direitos: Varela, Wesley, Daniel Sales e Lucyan Laterais-esquerdos: Ayrton Lucas, Viña, Zé Welinton e Germano Volantes: Erick Pulgar, Allan, Rayan Lucas, Igor Jesus, Evertton Araújo, Caio Garcia, Daniel Rogério e Luis Aucélio Meias: Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Lorran, Victor Hugo, Fabiano, Guilherme e João Alves Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Carlinhos, Bruno Henrique, Matheus Gonçalves, Shola, Wallace Yan, Felipe Teresa e Adriel