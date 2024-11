Chelsea renova com Palmer após temporada magistral

O Chelsea anunciou nesta terça-feira (13) a renovação com Cole Palmer. O meia foi o grande destaque dos Blues na temporada passada, com 40 participações diretas em gols. O jogador, de 22 anos, ampliou seu contrato em mais dois anos. Dessa maneira, o novo compromisso com os londrinos vai até junho de 2033.

Segundo o portal “The Athletic”, Palmer ganhou valorização salarial e, agora, está entre os jogadores mais bem pagos do elenco do Chelsea, ao lado do argentino Enzo Fernández e do equatoriano Moisés Caicedo. De acordo com a mídia inglesa, ele ganhará cerca de R$ 3,3 milhões por mês. Contudo, o maior salário do time é do atacante inglês Raheem Sterling.

A última temporada foi um divisor de águas na carreira de Cole Palmer. Afinal, ele deixou a reserva do Manchester City de Pep Guardiola para se tornar o grande nome do Chelsea. Com o protagonismo em Stamford Bridge, marcou 25 gols e deu 15 assistências em 45 jogos pelos Blues na temporada.

LEIA MAIS: Chelsea investe no retorno de João Félix, do Atlético de Madrid

Por conta do bom rendimento em campo, Palmer foi convocado por Gareth Southgate para a disputa da Eurocopa-2024, na Alemanha. Pela seleção, foram cinco jogos no torneio e, por pouco, não virou o herói do título. Afinal, marcou um gol na prorrogação, mas o caneco acabou mesmo com a Espanha.

O Chelsea terminou a última temporada em sexto lugar e, dessa maneira, vai disputar a Liga Conferência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.