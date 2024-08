Coritiba anuncia a contratação de Zé Gabriel, ex-Vasco

O Coritiba oficializou a contratação do volante Zé Gabriel, de 25 anos. O anúncio ocorreu na noite desta terça-feira (13) através das redes sociais do clube.

O jogador é oriundo do Vasco, com quem tem contrato até o fim de 2024. A equipe carioca cedeu por empréstimo o volante, que fica até dezembro no Couto Pereira. Depois, terá futuro livre.

Agora, o Coxa Branca fica na expectativa para registrar Zé Gabriel. A tendência é que o jogador esteja apto a enfrentar o Brusque, no domingo (18), pela 21ª rodada da Série B. Em 14º na competição, o Coritiba tem se reforçado visando se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Além do volante ex-Vasco, o Coxa já anunciou os atacantes Júnior Brumado e Eryc Castillo. O quarto reforço deve ser o meia português Josué Pesqueira, de 33 anos, do Belediyespor (TUR).

Confira o anúncio

SEJA BEM-VINDO AO CORITIBA, ZÉ GABRIEL! ????? ???????? Volante, Zé Gabriel chega por empréstimo, junto ao Vasco da Gama, para reforçar nosso elenco até o fim da temporada. Desejamos muito sucesso com o manto alviverde!#BemVindoAoCoxa pic.twitter.com/ppKIF6pX8h — Coritiba (@Coritiba) August 13, 2024

