Cavani vira dúvida de última hora antes do jogo contra o Cruzeiro

Grande astro do Boca Juniors, Edinson Cavani pode ser desfalque para o confronto contra o Cruzeiro. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

De acordo com o jornal “Olé”, Cavani apresentou quadro de febre nesta terça-feira (13) e não treinou. O técnico Diego Martínez terá de esperar a evolução do quadro do jogador para saber se poderá contar com o atleta.

O departamento médico do Boca, aliás, garante que o atleta teve sintomas parecidos no fim de semana, após o empate contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza, pelo Campeonato Argentino.

Cavani é o grande destaque do Boca Juniors na atual temporada. Ele é o artilheiro do time com quatro dos cinco gols na Copa Sul-Americana. Além disso, tem nove em 17 partidas pelo Campeonato Nacional.

Se não escalar Cavani, a tendência é que Martínez coloque Milton Giménez, de 28 anos, na vaga.

Outros problemas

Além de Cavani, o Boca pode ter desfalques importantes no sistema defensivo. O capitão Marcos Rojo sente dores musculares e pode ficar fora. Já Cristian Lema ainda recupera de lesão na coxa. Assim, a defesa pode ficar com Nicolás Figal e Gary Medel.

