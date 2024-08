Com recorde de atletas, delegação do Brasil começa a desembarcar na França

Phelipe Rodrigues é o maior medalhista entre os atletas do país, com oito pódios — cinco pratas - (crédito: Ale Cabral/CPB)

Capital do esporte mundial nas últimas semanas com a disputa das Olimpíadas, Paris segue concentrando holofotes e recebendo os melhores atletas do planeta, mas agora para os Jogos Paralímpicos. Serão 11 dias de competição, com abertura oficial marcada para 28 de agosto, encerramento em 8 de setembro e muito Brasil em ação. Referência nas Paralimpíadas, o time verde-amarelo começou a desembarcar na capital francesa na segunda-feira e terá a maior delegação da história na competição.

Serão 279 atletas brasileiros, atuando em 20 das 22 modalidades dos Jogos. O plantel é composto por 254 esportistas com deficiência, três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos, um timoneiro do remo e 19 atletas-guia, dos quais 18 são do atletismo e um do triatlo. O contingente conta com 116 mulheres, o maior da história. São estes os representantes do país na missão de superar a campanha de Tóquio-2020. Na ocasião, o Brasil terminou em sétimo no quadro geral, assim como em Londres-2012, dono de 22 ouros e 72 medalhas ao todo — a melhor marca nacional.

Desta vez, o objetivo é subir na classificação e existe motivo de sobra para acreditar no brilho verde-amarelo em Paris, principalmente pelo desempenho no Parapan-Americano de Santiago-2023. O time brasileiro dominou a competição e empilhou recordes, com 343 pódios e 156 ouros, mais que Estados Unidos e Colômbia juntos, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O sucesso também veio nos Mundiais, com destaque para o atletismo — a delegação foi a que mais ganhou medalhas e ficou em segundo, atrás apenas da China.

O Brasil estará com nomes de peso para fazer bonito na Cidade Luz. Entre os destaques, Phelipe Rodrigues retorna para a quinta Paralimpíada da carreira e é o maior medalhista entre os atletas do país. O nadador soma oito pódios, com cinco pratas, e pode superar o recorde de Daniel Dias. Recordista mundial nos 100 metros rasos, no atletismo, Petrúcio Ferreira também é presença certa em Paris para defender o ouro pela terceira edição consecutiva. Bruna Alexandre é outra que atrai a atenção. Primeira brasileira a disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ela integrou a equipe do tênis de mesa feminino nas Olimpíadas, ao lado de Bruna Takahashi e Giulia Takahashi.

Brasília marca presença

A brasiliense Daniele Souza representa a capital no badminton (foto: Saulo Cruz/CPB)

Se tem Brasil, a capital federal não poderia ficar de fora. O DF será representado por nove atletas nos Jogos, com destaque para o goalball. A modalidade reúne quatro candangos, com as duplas Leomon Moreno e André Cláudio Botelho, no masculino, e Ana Gabriely e Jéssica Vitorino compondo o time feminino. Além deles, Carla Maia (tênis de mesa), Daniele Souza (badminton), Sérgio Oliva (hipismo), Wendel Souza (guia) e Wendell Belarmino (natação) carregam a bandeira de Brasília.

A capital do país também é casa para atletas que nasceram em outros estados, mas migraram para o DF e estarão em Paris. Aline Furtado, da canoagem, que começou na modalidade em 2021 e soma conquistas. Ouro no Pan-Americano de 2023, Campeonato Brasileiro de 2023 e Sul-Americano de 2022, a potiguar também é professora da rede pública e quer um lugar entre as melhores.

“São três anos de trabalho duro. Sou muito nova na modalidade, mas, desde o início, a ida para os Jogos era o objetivo. Agora, a primeira meta é classificar para a final, que é onde tem possibilidade de medalha, e depois brigar para estar no topo do pódio representando a nossa bandeira. A cabeça está pronta e o barco também, vamos com tudo”, projeta Aline.

Modalidades nos Jogos-2024

