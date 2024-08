Com ídolo histórico perto, Cruzeiro faz penúltimo treino antes de encarar o Boca

O Cruzeiro fez seu penúltimo treinamento, nesta terça-feira (13), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, antes do duelo contra o Boca Juniors. A partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana será nesta quinta-feira (15), na Argentina.

No treinamento desta terça-feira, o ex-atacante Marcelo Moreno acompanhou as atividades de perto. O ex-camisa 9 viu, por exemplo, que o zagueiro João Marcelo voltou ao time de Fernando Seabra. O defensor ficou fora do clássico contra o Atlético por ter sido suspenso.

Moreno viu ainda que Gabriel Veron está em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. Ele está fora dos jogos desde 23 de julho, na vitória do Cruzeiro sobre o Juventude, por 2 a 0, no Mineirão.

O Cruzeiro faz seu último treinamento na Toca da Raposa II, na manhã desta quarta-feira. Em seguida, viaja para Buenos Aires. O ex-atacante Marcelo Moreno, aliás, vai acompanhar a agremiação celeste e vai na Bombonera para ver o duelo contra o Boca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook