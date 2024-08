De virada, Grêmio vence Fluminense e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Em duelo de tricolores, melhor para o gaúcho. Na noite desta terça-feira, o Grêmio venceu de virada o Fluminense por 2 a 1, no Couto Pereira, pela partida de ida das oitavas da Libertadores. O Tricolor carioca abriu o placar com Lima no segundo tempo, mas a equipe sulista reagiu e ficou na frente com dois de Reinaldo, um de pênalti e outro de falta. Um duelo, aliás, bem equilibrado entre os brasileiros na competição continental.

Agora, os times voltam a se encontrar na próxima terça-feira, às 19h, no Maracanã, em jogo que vai definir o classificado para as quartas de final da Libertadores. Com o resultado, o Grêmio joga pelo empate, enquanto Fluminense terá que vencer por dois gols de diferença para avançar de forma direta. Uma vitória simples dos cariocas leva a partida às penalidades.

Jogo de nuances

Diferente do que pensava, o Fluminense tomou as iniciativas do jogo mesmo fora de casa. O time tricolor manteve a posse de bola e começou a tentativas de chances. Arias e Samuel Xavier pela direita arriscavam tramas para construção das jogadas. A melhor saiu em chute do colombiano, mas o goleiro Marchesín defendeu. Além disso, Martinelli saiu com dores no tornozelo após encontrão com Dodi. Do outro lado, o Grêmio, aliás, saiu nos contra-ataques rápidos e conseguiu assustar com Pavón e Cristaldo. Depois dos 30 minutos, os donos da casa aumentaram o volume e fizeram uma certa pressão. João Pedro, no fim, arriscou de longe, mas Fábio defendeu.

Ação e reação

Antes dos 10 minutos, Grêmio e Fluminense faziam um duelo travado com muitas faltas. Depois disso, o jogo melhorou. Após entradas de Lima e Bernal, a equipe tricolor pressionou e abriu o placar. Ganso lançou para o meia que estava há dois minutos em campo para sair para o abraço. Pouco tempo depois, o tricolor gaúcho se lançou ao ataque. Braithwaite desperdiçou uma chance. Na metade da segunda etapa, Esquerdinha tocou com a bola na mão na área, e o árbitro marcou pênalti de forma justa. Reinaldo cobrou alto no ângulo, sem defesa para Fábio. Três minutos depois, o lateral cobrou falta da ponta direita, a bola passou por todo mundo e entrou diretamente no gol para virar o placar.

Expulsão e pressão final

No fim, o Flu ainda tentou uma pressão final. O zagueiro Rodrigo Ely foi expulso após soco em Ganso. O árbitro precisou olhar o vídeo à beira do campo. O Tricolor carioca, inclusive, foi a frente, mas faltou mais organização. Lima conseguiu um chute de fora, mas sem perigo. Agora é no Maracanã.

GRÊMIO 2×1 FLUMINENSE

Jogo de ida das oitavas de finais da Libertadores

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data e Hora: 13/08/2024, às 19h (horário de Brasília)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Reinaldo; Dodi, Villasanti, Cristaldo (Monsalve, 17’/2ºT), Pavón (Gustavo Nunes, 17’/2ºT); Braithwaite (Gustavo Martins, 39’/2°T) e Soteldo (Du Queiroz, 47’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Esquerdinha; André, Martinelli (Keno, 20’/1°T/ Lima, 10’/2°T), Alexsander (Facundo Bernal, 10’/2ºT), Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Kauã Elias (John Kennedy, 34’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Lima, 12’/2°T (0-1); Reinaldo, 28’/2°T (1-1); Reinaldo, 31’/2ºT (2-1)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartão amarelo: Marchesín, Braithwaite (GRE), Thiago Santos, Esquerdinha, Ganso (FLU)

Cartão vermelho: Rodrigo Ely (GRE)

