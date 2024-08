Bruno Tabata é regularizado e pode fazer sua estreia pelo Internacional

O Internacional realizou, nesta terça-feira (13), um treinamento fechado e segue sua preparação para o duelo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para esta quarta-feira. A partida, válida pela sexta rodada, foi remarcada devido às chuvas que atingiram o Sul há três meses.

Desse modo, o Colorado terá à disposição o meia Bruno Tabata, recém-contratado pelo clube gaúcho. O jogador foi regularizado e poderá fazer sua estreia. Roger Machado também contará com os retornos de Mercado e Fernando, recuperados de pubalgia e lesão muscular, respectivamente.

Contudo, o defensor Igor Gomes é dúvida, ao vir se queixando de dores musculares. Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Borré e o meia Alan Patrick também são ausências, ao seguirem em recuperação.

Sem vitórias há oito rodadas, Internacional chega pressionado

O Internacional, aliás, não vence há oito rodadas e enfrentará seu algoz Juventude, que o eliminou no campeonato estadual e na Copa do Brasil. O time é o 15º colocado, portanto, soma 22 pontos. Entretanto, a curiosidade é que o técnico era Roger Machado, hoje do lado do Inter.

