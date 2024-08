Rafael revela desejo a ser alcançado com a camisa do São Paulo

O goleiro Rafael é um dos principais nomes do São Paulo. Desde a sua chegada ao Tricolor, ele assumiu a titularidade e foi peça importante nas conquistas da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Por conta do seu desempenho, ele também ganhou a oportunidade de compor o elenco da Seleção Brasileira na última edição da Copa América.

Devido a sua rápida identificação com o clube e, principalmente com o torcedor, Rafael faz planos para a sua carreira e já fala até em aposentadoria com uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro.

“Eu vi as matérias e falei: “Opa, preciso ligar para o meu empresário para saber como estão essas conversas”. Mas sempre deixei claro que estou muito feliz no São Paulo, fui muito bem acolhido. Sou grato à diretoria que confiou no meu trabalho, que me trouxe, pude viver um ano e meio de grandes coisas. Se o presidente quiser, só depende dele, fico aqui até o final da minha carreira, sou muito grato ao São Paulo. Amo a torcida, o clube, sou muito feliz“, disse Rafael à TV oficial do Tricolor.

Aos 35 anos, Rafael está em sua segunda temporada pelo São Paulo e já negocia a sua renovação de contrato. Atualmente, o acordo vai até dezembro de 2025. A ideia de ambas as partes é prolongar até o fim de 2026.

