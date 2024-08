Mano cobra melhora ofensiva do Fluminense: ‘Futebol é aproveitamento’

O Fluminense se complicou na Libertadores. Na noite desta terça-feira, em Curitiba, o time carioca chegou a sair na frente do placar, mas sofreu a virada para o Grêmio e saiu derrotado por 2 a 1, em Curitiba. Após a partida, o técnico Mano Menezes analisou a partida e cobra melhora ofensiva da equipe.

“O futebol é muito tomada de decisão, né? A gente estabelece os caminhos e as questões básicas do jogo, mas o jogo vai ser decidido com os jogadores, com suas escolhas e com suas definições. O que eu penso: a partir do momento que as coisas começam a funcionar bem, a equipe fica mais confiante para definir melhor. É isso que temos que fazer nessa hora. Acho que a equipe está respondendo bem e pode responder melhor”, ressaltou.

Mano Menezes também analisou o momento psicológico do Fluminense na partida. A equipe na temporada, aliás, teve dificuldades para segurar o resultado após sair em vantagem.

“Penso sempre que é muito cômodo pro treinador dizer que é psicológico, outras coisas. Acredito muito em trabalho, parte tática, organização da equipe. O adversário também tem suas armas e trabalha para usá-las. O futebol é aproveitamento. Fizemos uma jogada lindíssima no primeiro tempo, entramos cara a cara, a bola bate embaixo do goleiro e quase entra, mas não entra. A deles foi uma cobrança que não bateu em ninguém. É muito raro essa bola entrar direto, mas entrou. A nossa, talvez, até com mais qualidade para ser gol. Mas futebol é assim. Acho que a equipe tem que ter personalidade, ambição para saber jogar com placar favorável, mas também tem que ter organização para saber suportar a pressão que o adversário, ao estar com o placar desfavorável, vai impor”, disse.

Elogios a arbitragem

“Queria aproveitar a oportunidade para elogiar a arbitragem. Achei o jogo muito bem criterioso, arbitrado, ao menos que tenha escapado de nós algum lance fora. Acho que não. Muito bom termos o jogo jogado, decidir dentro do campo como foi hoje. Dei os parabéns a Dario (Herrera, árbitro). Quando a gente passa por essas situações, não é por causa da derrota que temos que deixar de elogiar. Foi um jogo muito completo em todos os aspectos”.

Panorama para próximo jogo

Com o resultado, o Grêmio terá a vantagem do empate no jogo de volta das oitavas de final. O Fluminense precisará de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar. Caso o Fluminense vença por um gol, a decisão da vaga nas quartas de final será nas cobranças de pênalti.

O jogo de volta das oitavas de final será dia 20, no Maracanã. Antes disso, os times retornam a campo no fim de semana, pea 23ª rodada da competição: o Grêmio recebe o Bahia, sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o Fluminense joga no mesmo dia contra o Corinthians, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.