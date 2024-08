Rosário Central x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (14), o Fortaleza enfrentará o Rosário Central, da Argentina, no primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. A partida será realizada no Estádio Gigante de Arroyito.

Onde assistir

Os canais Disney ESPN vão transmitir a partida.

Como chega o Rosário Central

O time, comandado pelo técnico Miguel Ángel Russo chega com algumas dúvidas. Entre elas, se Abel Hernández começará como titular. Contudo, Campaz e Marco Rubén, velhos conhecidos do futebol brasileiro estão confirmados no time argentino

Como chega o Fortaleza

O atacante Lucero ainda se recupera de lesão e será desfalque. Assim, Kayser deve ser o titular. O volante Tinga também é ausência, além de Calebe e Pedro Rocha. A dúvida de Vojvoda é entre Breno Lopes ou Moisés, no ataque do Leão. O time é o atual vice campeão da competição continental.

ROSÁRIO CENTRAL X FORTALEZA

Copa Sul Americana/Oitavas de final/Ida

Data e horário: 14/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Gigante de Arroyito

ROSÁRIO CENTRAL: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Mauricio Martínez, Franco Ibarra e Jonatan Gómez; Enzo Copetti, Jaminton Campaz e Marco Rubén. Técnico: Miguel Ángel Russo

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Felipe Jonathan (Bruno Pacheco); Hércules, Zé Welison, Matheus Rossetto; Breno Lopes (Moisés), Pikachu e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Alexis Herrera

Assistentes: Jorge Urrego Martínez e Alberto Ponte

VAR: Joel Alarcon

