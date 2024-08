Thiago Silva diz que ‘faltou agressividade’ em derrota do Fluminense

Thiago Silva analisou a derrota de virada do Fluminense por 2 a 1 para o Grêmio, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Para o experiente zagueiro, o jogo foi muito disputado, mas com os tricolores cariocas melhores na maior parte do tempo. Ele, aliás, pediu estabilidade ao time.

“Mandamos um pouco no jogo, depois passamos esse mando para eles. No momento que a gente estava mandando, abrimos o placar. Depois, no momento deles, conseguiram fazer dois gols. É um momento de tranquilidade que a gente tem que ter. A gente está tomando gol e meio que desestabiliza, sabe? Temos que ficar no jogo. Não é só um jogo, são dois jogos. A gente precisa definir agora dentro de casa. Mas fizemos bom jogo na medida do possível. Faltou um pouquinho de agressividade nesse final com um a mais, preencher a área. São coisas que a gente tem que acertar para o próximo jogo”, disse o jogador.

Com o resultado, o Grêmio, aliás, terá a vantagem do empate no jogo de volta das oitavas de final. O Fluminense precisará de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar. Caso o Fluminense vença por um gol, a decisão da vaga nas quartas de final será, inclusive, nas cobranças de pênalti.

O jogo de volta das oitavas de final será dia 20, no Maracanã. Antes disso, os times retornam a campo no fim de semana, pea 23ª rodada da competição: o Grêmio, aliás, recebe o Bahia, sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o Fluminense, inclusive, joga no mesmo dia contra o Corinthians, no Maracanã.

