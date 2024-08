Colo-Colo vence Junior e larga na frente pela Libertadores

Pelas oitavas de final da Libertadores, o Colo-Colo abriu vantagem diante do Junior Barranquilla. Em Santiago, as equipes se enfrentaram nesta terça-feira (13) onde a representação do Chile venceu por 1 a 0. Agora, o Cacique joga pelo empate, no próximo dia 20 de agosto, em território colombiano, para avançar as quartas de final.

Nitidamente, os chilenos tinham mais posse de bola e intenção de ter o domínio das ações ofensivas do jogo. Porém, essa quantidade não se refletia em volume de oportunidades, já que a meta do arqueiro Santiago Mele praticamente não foi ameaçada no primeiro tempo.

Por outro lado, além de não sofrer na retaguarda, o Junior teve duas oportunidades pontuais de inaugurar a conta em Santiago. Na primeira, José Enamorado recebeu excelente passe em velocidade e parou em defesaça de Brayan Cortés. Na segunda, Carlos Bacca chegou a driblar o goleiro, mas, sem ângulo, mandou na trave esquerda antes da pelota sair.

Da tentativa ao alívio

Na volta do intervalo, o Cacique foi quem teve a maior possibilidade de balançar as redes com Carlos Palacios. Em plenas condições de finalizar, o camisa 7 bateu de chapa, na entrada da grande área, e viu Santiago Mele fazer grande intervenção.

Contudo, o restante do duelo em território chileno não mostrou um cenário diferente do que ocorria no primeiro tempo. Logo, os donos da casa precisaram trabalhar a paciência até que Palacios, aos 31 minutos, acertasse um lindo passe em profundidade para Vicente Pizarro. O meio-campista ajeitou pra perna esquerda e soltou a bomba, cruzada, sem chance de defesa para Mele.

Mesmo com a dianteira, o Cacique se manteve com as linhas de marcação mais agressivas, dificultando a saída de bola do Tiburón. Desse modo, apesar da necessidade de reação, o Junior Barranquilla pouco produziu ofensivamente e o marcador se sustentou até o último apito do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

