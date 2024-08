Sem Copa do Brasil, Botafogo e Palmeiras focam em sobrevivência na Libertadores

Botafogo e Palmeiras começam nesta quarta-feira (14), no Estádio Nílton Santos, a disputa pela classificação para as quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo do duelo será na capital carioca e a partida da volta está marcada para o dia 20 de agosto em São Paulo.

As duas equipes, aliás, buscam a permanência no torneio mata-mata após saírem da Copa do Brasil nas oitavas de final. O Botafogo perdeu para o Bahia na partida de volta após empate no Nilton Santos. Do outro lado, o Palmeiras perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. No Allianz, conseguiu uma vitória, mas foi pelo placar mínimo, o que não foi suficiente. O Verdão, aliás, tinha uma meta de chegar às quartas de final da competição.

Apesar do desgaste e da pressão, o Glorioso mostra-se focado em recuperar seu protagonismo e não repetir as falhas do ano anterior. A missão é clara: fazer de 2024 o ano de suas conquistas. O Botafogo, sob a gestão da SAF por John Textor, fez investimentos significativos ao longo de 2024. Foram R$ 323,3 milhões aplicados em reforços, mostrando a ambição do clube em se manter competitivo em todas as frentes.

O Palmeiras, além disso, vive um momento de altos e baixos. Diante disso, o duelo promete ser emocionante e bastante disputado. É esse tipo de jogo que define a trajetória de um time na competição e pode reascender a esperança do torcedor alvinegro ou palmeirense.

Botafogo x Palmeiras na Libertadores

Botafogo e Palmeiras, aliás, já se cruzaram três vezes na Libertadores, todas na edição de 1973 na fase de grupos. A vantagem no confronto é carioca, que venceu dois dos três jogos. No primeiro confronto realizado no São Paulo, o Verdão venceu por 3 a 2. No segundo encontro no Rio de Janeiro, o Fogão triunfou dentro de casa, 2 a 0.

Ao final da fase de grupos, as duas equipes empataram na pontuação. Como apenas uma equipe se classificava, foi realizado um confronto desempate para definir quem avançaria às semifinais. Em duelo realizado no Maracanã, o Botafogo venceu por 2 a 1.

