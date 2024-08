Corinthians acerta a contratação de volante venezuelano

O Corinthians acertou a contratação do volante José Martínez. O venezuelano de 30 anos estava no Philadelphia Union, dos Estados Unidos e chegará em definitivo no Timão, que vai desembolsar R$ 10,9 milhões para ter o jogador. Aliás, o atleta vai assinar até o final de 2027 e será a sexta contratação do clube do Parque São Jorge nesta janela de transferência.

As partes ainda não assinaram um contrato, mas já existe um acordo verbal. Restam agora detalhes burocráticos para que o anúncio seja feito. José Martínez é esperado no Brasil ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar o vínculo com o Timão. Aliás, a chegada do volante chega para suprir uma carência na equipe corintiana.

Afinal, o Corinthians já procurava por novos volantes e acertou as chegadas de Charles e Alex Santana. Contudo, este último se machucou gravemente e só voltará no final do ano. Assim, Martínez chega para suprir essa ausência e aumentar o leque de Ramón Díaz, que cobra a diretoria por mais reforços.

“Com respeito a contratação, estamos falando com manager, presidente…a necessidade que tem a equipe. A necessidade que temos é porque há muitas competições, e as lesões são muito propícias que aconteçam com uma sequência de partidas. Tomara que possamos reforçar no meio, creio que falta no meio se puder. A necessidade que temos, tomara que possa chegar alguém”, disse o treinador, após a vitória contra o RB Bragantino.

Formado no Deportivo JBL, Martínez passou pelo Zulia antes de se transferir para o Philadelphia Union. Ele disputou a última Copa América pela seleção da Venezuela.

