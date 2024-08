Renato alerta Grêmio por Flu exposto no segundo jogo: ‘Diferente no Maracanã’

O Grêmio saiu na frente do Fluminense na disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Isso porque o Imortal venceu o adversário carioca por 2 a 1 de virada, no Couto Pereira, na última terça-feira (13).

Após o duelo, o treinador Renato Gaúcho ressaltou a importância do resultado favorável como mandante. Inclusive, alertou que o Grêmio terá que ser mais atento na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Afinal, acredita que o time das Laranjeiras terá uma postura diferente na busca por inverter o cenário adverso.

“Será uma dificuldade enorme no Maracanã. Por isso frisei a importância da vantagem mínima. Sei que o estádio estará lotado, mas o Grêmio, que também tem uma grande torcida, precisa pensar em passar de fase. Será um confronto igualmente pegado, mas o Fluminense não atuará de forma tranquila como foi aqui. Lá, eles terão de se expor. Será outro jogo”, detalhou o treinador.

O comandante teve papel preponderante no embate, já que o Tricolor Carioca tirou o zero do placar e dominava as ações do jogo no primeiro tempo. Posteriormente, Renato fez substituições no intervalo que equilibraram o time. Monsalve e Gustavo Nunes entraram nas vagas de Dodi e Pavón no meio de campo e ataque, respectivamente.

Desfalque para o Grêmio na decisão por vaga na Libertadores

O zagueiro Rodrigo Ely foi expulso aos 39 minutos do segundo tempo depois de dar um soco em Paulo Henrique Ganso e não atua no jogo da volta. O mais provável é que Gustavo Martins, que entrou no duelo para preencher exatamente a vaga na defesa, seja o substituto. Até porque Geromel não vive bom momento e Kannemann alegou desconforto muscular.

O Grêmio enfrenta o Fluminense novamente, dessa vez pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira (20), às 19h, no Maracanã. Para garantir a classificação para as quartas de final da competição, o Tricolor Gaúcho precisa de uma vitória simples ou um empate. Antes disso, as duas equipes voltam a campo no final de semana.

O Imortal encara o Bahia no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 16h, no próximo sábado (17), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense recebe o Corinthians, no mesmo dia. O duelo será válido pela mesma rodada da Série A e vai ocorrer, às 21h, no Maracanã.

