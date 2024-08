Marítimo, de Portugal, anuncia a contratação de Fransérgio, ex-Coritba

O Marítimo, de Portugal, anunciou o retorno do volante Fransérgio, um dia depois do Coritiba oficializar a rescisão de contrato do jogador, de 33 anos. Ele estava no elenco que disputa a Série B do Brasileiro, porém voltará ao clube da Ilha da Madeira.

“Dizem que nunca devemos voltar onde já fomos felizes. Eu discordo. Devemos sempre voltar para quem nos faz bem, onde nos sentimos bem, concretizados e, principalmente, em casa. Maior das Ilhas, EU ESTOU DE VOLTA! Mas não vim para dormir, vim para ajudar a colocar este clube onde nunca deveria ter saído”, disse o atleta.

Formado nas divisões de base do Athletico, o jogador ingressou no futebol europeu a partir de 2013, antes de acertar com o Coxa. Assim, durante esses anos, construiu uma carreira sólida no futebol português, sobretudo no Marítimo e no Braga.

???? Fransérgio

???? 33 anos

? Médio Bem-vindo! ????????????#CSMaritimo #Fransergio pic.twitter.com/vPi6WuryHZ — CS Marítimo (@MaritimoMadeira) August 13, 2024

Em 2021, chegou ao Bordeaux, da França, por 4,5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões na época) e despertou o interesse do Botafogo na temporada seguinte, algo que não se concretizou. Fransérgio somou 27 partidas pelo clube do Alto da Glória em 2024. No ano anterior, teve problemas com lesão que dificultaram o início de sua passagem pelo Coxa.

