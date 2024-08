Globo define futuro de narradora após Olimpíada

Narradora faz parte do Grupo Globo desde 2021 - (crédito: Reprodução / Sportv)

A narradora Natália Lara teve o seu futuro definido pela Globo após o trabalho realizado durante a Olimpíada. O desempenho da profissional agradou a emissora, que pretende dar mais oportunidade a ela na grade esportiva. A informação é da Folha de São Paulo.

Natália, de 30 anos, esteve à frente da narração de todos os jogos da Seleção Brasileira feminina em Paris, inclusive na final, onde Marta e companhia ficaram em segundo lugar e levaram a prata. A narradora também narrou a disputa de outros esportes, como judô e ginástica rítmica.

De acordo com o portal, Natália deve fazer parte de outros projetos do Grupo Globo na TV aberta. O Esporte Espetacular aparece como uma das possibilidades. Também narradora da casa, Renata Silveira acabou sendo mais utilizada no SporTV, canal fechado da emissora.

Formada em Rádio e TV pela faculdade Cásper Líbero, Natália Lara chegou na Globo em 2021 após passagens por TV Cultura e DAZN. A narradora apareceu para o cenário nacional no programa “Narra Quem Sabe”, da extinta Fox Sports. A atração tinha como objetivo encontrar novos talentos da função para o canal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.