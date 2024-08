Flamengo se acerta com Atalanta, e transferência depende de Wesley

O Atalanta convenceu o Flamengo a negociar o lateral Wesley por 20 milhões de euros (R$ 120 milhões). Agora, com os imbróglios resolvidos e um denominador comum entre as partes, a decisão depende exclusivamente do jogador e seu staff, que detém 10% dos direitos econômicos do atleta.

O modelo de negociação entre o clube italiano e o Flamengo envolve 16 milhões (R$ 96 milhões) fixos e o restante em bônus por metas estipuladas em contrato. A Atalanta mantém otimismo pela transferência do atleta, mas tem pressa no desfecho da negociação já que a janela na Itália fecha no fim do mês.

O Flamengo renovou com Wesley recentemente, após negativa ao interesse do Bornemouth, da Inglaterra, no atleta. O novo vínculo tem vigência até dezembro de 2028 e aumentou o percentual do Rubro-Negro nos direitos econômicos do lateral, que agora é de 90%.

Flamengo aceita oferta do Atalanta

Convencer o Flamengo a concordar com os termos da negociação não foi um caminho fácil para o Atalanta. Não só pelos valores, mas principalmente pela falta de peças de reposição na lateral-direita do elenco rubro-negro, que conta apenas com Varela à disposição. Além disso, o nome do jovem de 20 anos agrada internamente membros da comissão técnica.

Em julho, por exemplo, o Flamengo recusou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) do Bournemouth, da Inglaterra, pelo atleta. Logo depois, conforme o mencionado, o Rubro-Negro renovou seu vínculo com o lateral até o fim de 2028.

O Atalanta, por sua vez, precisou insistir no jogador após também ter a primeira oferta recusada pelo Flamengo. Os italianos então aumentaram a proposta e ofereceram 16 milhões de euros (R$ 96 milhões fixos), com mais quatro milhões de euros em bônus. Caso a transferência se confirme, a venda pode se tornar a maior de um lateral na história do futebol brasileiro.

A venda agora só depende do sinal verde de Wesley e seu staff para ser concluída. Ainda de acordo com o jornalista Julio Miguel Neto, a decisão deve ocorrer nos próximos dias visto que há um prazo para o fechamento da janela de transferências italiana.

Wesley no profissional

Wesley estreou pelo profissional do Flamengo na derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em dezembro de 2021. A primeira partida no Maracanã ocorreu apenas em janeiro de 2023, quando o Rubro-Negro superou o Audax pelo placar mínimo em jogo válido pela Taça Guanabara.

De lá para cá, o lateral-direito participou de 86 partidas profissionais pelo Flamengo – 46 vitórias, 18 empates e 22 reveses. Nesse período, contribuiu com dois gols e duas assistências para seus companheiros.

