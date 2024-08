Justiça intervém e exige que mansão de Cafu vá novamente a leilão

O ex-lateral-direito Cafu, da Seleção Brasileira, volta a se preocupar com o destino do imóvel onde reside. Afinal, a Justiça interveio em nova oportunidade e exigiu que a mansão avaliada em R$ 40 milhões vá novamente a leilão. Na publicação da decisão, na última segunda-feira (12), o tribunal indicou que esta será o comunicado final para pentacampeão mundial deixar a casa.

A propósito, a Justiça ressaltou que o capitão do quinto título de Mundial da Seleção Brasileira tenta de diversas maneiras adiar o prosseguimento da ação. Exatamente para não ter que quitar um débito que ultrapassa os R$ 10 milhões.

“O devedor se utiliza de todo e qualquer instrumento para retardar a marcha processual e evitar a satisfação da execução”, detalhou o juiz Bruno Paes Straforini, em decisão na 1ª Vara Cível de Barueri.

As autoridades jurídicas recusaram uma tentativa de recurso da defesa de Cafu. Os advogados do ex-atleta argumentam que há um interesse jurídico da União Federal na ação. Afinal, o terreno onde está localizado a mansão do ex-lateral-direito pertenceria ao patrimônio público.

Justiça nega pedido de defesa do ex-jogador

O juiz que lidera a caso respondeu que já houve debate deste cenário anteriormente durante o processo. Por sinal, que também a definição de possibilidade da penhora de imóvel na região também ocorreu em momento anterior da ação. Assim, decidiu-se que inicialmente haverá uma proposta pelo valor total da residência. Caso não haja um comprador, na sequência, a oferta será por metade do valor, ou seja, R$ 20 milhões.

A Justiça, aliás, até já determinou o leiloeiro que comandará a disputa pela aquisição da casa de luxo. O leilão foi marcado para o dia 16 de setembro, às 15h, e vai ocorrer de maneira online. O imóvel é exatamente onde Cafu reside com a sua família. A localidade conta com penhoras de aproximadamente R$ 20 milhões por ações movidas contra o ex-jogador.

A Vob Cred Securitizadora é a responsável pelo processo que levou a moradia a leilão. A empresa exige o pagamento de aproximadamente R$ 10 milhões pelo capitão do penta. Aliás, está atrelado a uma ação que foi aberta em fevereiro de 2018.

Detalhes da defesa de Cafu e da sua mansão

O imóvel conta com área de 2.581 metros quadrados. O ex-atleta conta com uma casa de quatro andares e tem disponível seis suítes, piscina, quadra de futebol Society. Bem como salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e elevador.

Inclusive, o capitão do penta não desmente que há a dívida. Porém, utiliza do argumento de que o local é um bem de família para impedir o leilão da residência. Assim, na teoria não poderia ser expropriada. Ele também indica que a quitação do débito poderia ser assegurada por outros bens. Em abril, Cafu, conseguiu uma liminar, a qual evitava a perda da propriedade.

