Wesley perde espaço no Corinthians, e Ramón Díaz pede resposta do jogador

Principal jogador da equipe no começo da temporada, o atacante Wesley viu sua ”unanimidade” desaparecer no Corinthians. Nesta terça-feira (13), contra o RB Bragantino, pela Copa Sul-Americana, o jogador sequer entrou em campo e passou os 90 minutos no banco de reservas. Algo que virou mais comum desde a chegada de Ramón Díaz.

Após a partida em Ribeirão Preto, o treinador falou que Wesley ainda é importante no elenco e que vai precisar do jogador para a sequência da temporada. Afinal, o Corinthians tem, além da Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão para disputar. Contudo, Ramón Díaz também espera que o atacante dê uma resposta dentro de campo.

“Nós temos muitas expectativas pelos dois (Wesley e Igor Coronado), principalmente pelo Wesley. Tem que crescer. É um jogador jovem, que tem que seguir crescendo, trabalhar taticamente, animicamente e fisicamente, respondendo ao que o treinador pede para que esteja pronto quando a equipe precisar”, disse Ramón Díaz, que prosseguiu.

“Hoje (Wesley) não jogou; na semana passada, Coronado não jogou por estar suspenso. Campeonato é longo, temos três torneios, e tem que estar bem e 100% para quando a equipe precisar. Não quero que responda a Ramón, que responda ao clube e aos torcedores, que exigem que joguem bem, tenha entrega e resultado. Isso é no que estamos trabalhando”, completou.

A ‘seca’ de Wesley no Corinthians

O atacante realmente vem tendo menos minutos nos últimos jogos. Além do duelo na Sul-Americana, ele também ficou fora do embate de volta contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira. Já no outro duelo contra o RB Bragantino, no Campeonato Brasileiro, ele entrou apenas nos minutos finais.

A última vez que ele começou como titular foi contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians empatou com os gaúchos por 1 a 1, na Neo Química Arena. Wesley é um dos atletas mais utilizados pelo Timão na temporada. O jovem soma 45 partidas na temporada, mas perdeu espaço e agora terá que correr para recuperar o que já era ”unânime”.

