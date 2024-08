Lima, do Fluminense, explica revés de virada na Libertadores: ‘Minutos de desatenção’

Lima fala sobre derrota do Fluminense no Couto Pereira - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense fazia uma boa partida contra o Grêmio e chegou a abrir o placar no Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. No entanto, em seis minutos, sofreu dois gols de Reinaldo e tomou a virada. Em entrevista após o confronto, Lima, autor do gol tricolor, atribuiu a desatenção ao revés da equipe carioca.

“Foram seis minutos de desatenção. Tínhamos de estar ligados, abrimos o placar num jogo difícil. São seis minutos que podem decidir muita coisa. É pensar no Brasileirão para no jogo da volta revertermos essa situação”, disse.

Além disso, o meio-campista exaltou o entrosamento com Paulo Henrique Ganso. No lance do tento, o camisa 10 levantou a cabeça e fez o cruzamento certeiro para deixar Lima em condições de finalizar e abrir o placar.

“Eu já conheço o Ganso desde o ano passado. estamos nos entendendo muito bem. Eu já estava pedindo a bola por estar sozinho ali do lado. Ele acabou levantando a cabeça, com sua qualidade, dando um belo cruzamento, e eu concluí bem. O Ganso é um jogador à parte, sempre falo nas entrevistas. Pela qualidade que ele tem, se soubermos nos posicionarmos bem, ele irá nos achar. Ele sabe o momento certo e hoje foi feliz com a bela assistência”, explicou.

Por fim, o confronto de volta acontece na próxima terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Fluminense, portanto, necessita vencer por uma diferença de no mínimo dois gols no tempo regulamentar para ir às quartas de final. Caso vença por apenas um, a definição da vaga será nos pênaltis.

