Internacional x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Em jogo adiado da sexta rodada do Brasileirão, o Internacional enfrenta o Juventude, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília). Será o sexto encontro entre as equipes gaúchas nesta temporada. O Colorado aparece na 15ª colocação, com 22 pontos e em crise, com jejum de vitórias. São 12 partidas sem triunfo (desde o Gre-Nal de 22/6). Já o Jaconero está na 12ª posição, com 25. Para não perder todos os detalhes deste duelo, a Voz do Esporte preparou a sua cobertura-raiz, com as informações das equipes e, com a bola rolando, os detalhes do jogo. Tudo sob a narração de Aldo Luiz. A Jornada Esportiva começa às 18h.