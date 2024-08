Carol Portaluppi desabafa após assédio nas redes sociais: ‘Me gera gatilhos’

Carol Portaluppi, filha do ex-jogador e técnico Renato Gaúcho, se manifestou sobre o caso de assédio do qual foi vítima. A influenciadora desabafou através de vídeos em que pede um ponto final no caso. Além de lamentar ataques que recebeu em seu perfil no Instagram, após tornar público o episódio.

“Não quero estender esse assunto, não me faz bem, é um assunto que me gera gatilhos. Não vai ser produtivo ficar falando e falando. Isso não quer dizer que vou deixar passar”, detalhou Carol.

Ela tornou público mensagens abusivas de um seguidor, no último final de semana. Em seguida, pediu ajuda para denunciá-lo. Aliás, a filha do treinador do Grêmio teve sucesso em identificar o homem que assediou.

“Mas não adianta vir aqui todo dia e ficar martelando. É uma coisa que acontece diariamente no Instagram. Já sei quem é o cara, inclusive ele tem uma filha de 18 anos, por ironia do destino”, complementou Portaluppi.

Em seguida, a modelo, de 30 anos, afirmou que prioriza os recados otimistas que está recebendo de seus seguidores e fãs.

“Não quero estender esse assunto nas minhas redes sociais. O importante pra mim é que muita gente, milhares de pessoas, vieram falar comigo, se mobilizaram, mandaram mensagem positiva”, finalizou Carol.

Exposição de abuso motiva ataques a Carol Portaluppi

O episódio e sua repercussão dividiram os seguidores da influenciadora. Tanto comoção como também novos ataques abusivos principalmente de homens. Principalmente a culpando por ser a responsável pelo acontecimento.

Tal situação causou revolta em outras mulheres que acompanham Carol no Instagram. Tanto que muitas sugeriram que alguns homens que fizeram nos comentários também deveriam receber denúncia.

