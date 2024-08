Fluminense sai na frente, mas volta a sofrer virada em mata-mata

Da mesma forma que aconteceu no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o Fluminense abriu o placar contra o Grêmio e fazia uma partida consistente. Contudo, voltou a sofrer a virada, fora de casa, assim como no duelo com o Juventude, e deixou de trazer um resultado mais favorável para o confronto de volta, no Maracanã.

Depois de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Tricolor voltou a oscilar na temporada, agora com o técnico Mano Menezes. Já são três jogos sem vencer, sendo dois deles em mata-matas das Copas. Na coletiva, o comandante fez uma análise das viradas e se a resposta é o lado psicológico.

“Penso sempre que é muito cômodo para o treinador dizer que é psicológico, outras coisas. Acredito muito em trabalho, parte tática, organização da equipe. O adversário também tem suas armas e trabalha para usá-las. O futebol é aproveitamento. Fizemos uma jogada lindíssima no primeiro tempo, entramos cara a cara, a bola bate embaixo do goleiro e quase entra, mas não entra”, disse,

“A deles foi uma cobrança que não bateu em ninguém. É muito raro essa bola entrar direto, mas entrou. As duas foram feitas… A nossa, talvez, até com mais qualidade para ser gol. Mas futebol é assim. Acho que a equipe tem que ter personalidade, ambição para saber jogar com placar favorável, mas também tem que ter organização para saber suportar a pressão que o adversário, ao estar com o placar desfavorável, vai impor. O Grêmio não vai aceitar derrota na Libertadores perdendo de 1 a 0 de forma generosa”, completou.

Sequência no Maracanã e busca pela vaga

Na atual temporada, o Fluminense já sofreu cinco viradas. Além das duas recentes, contra Juventude e Grêmio, também não conseguiu segurar o resultado contra Bahia, São Paulo e Atlético-GO. Todos os três no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Agora, o foco é não repetir os erros do duelo com o Juventude, no Maracanã, quando sofreu gol nos primeiros minutos e abusou dos cruzamentos na área. Antes do confronto de volta, o Tricolor mede forças com o Corinthians, no sábado (16), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Novamente dois jogos em casa, como foi na sequência Bahia e Juventude.

Por fim, o confronto de volta acontece na próxima terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Fluminense, portanto, necessita vencer por uma diferença de no mínimo dois gols no tempo regulamentar para ir às quartas de final. Caso vença por apenas um, a definição da vaga será nos pênaltis.

