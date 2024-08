Camavinga para por até dois meses e desfalca o Real Madrid no início da temporada

Camavinga deve ser baixa no Real Madrid por cerca de dois meses - (crédito: Sergei Gapon/AFP via Getty Images)

O Real Madrid terá um desfalque certo para este início de temporada. O meia Camavinga sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho esquerdo e deve parar por cerca de dois meses, segundo comunicado do clube merengue. Assim, ele está fora do duelo desta quarta contra a Atalanta, na decisão da Supercopa da Europa.

A lesão ocorreu em um lance com o compatriota Tchouaméni no treino da última terça-feira (13), o último antes do jogo contra os italianos. Nas imagens, é possível detectar que a perna esquerda do francês faz um movimento “para trás”, após levar um pisão no tornozelo.

O lance gerou preocupação nos jogadores do Real Madrid. Afinal, o camisa 12 caiu no chão gritando de dor, o que chamou a atenção dos companheiros e dos médicos do clube.

Camavinga ganharia ainda mais espaço no Real Madrid após a aposentadoria de Toni Kroos, ao fim da última temporada. Por conta da lesão, o meia desfalcará a equipe do técnico Carlo Ancelotti no duelo pela Supercopa da Europa e em dez rodadas do Campeonato Espanhol. Além disso, perderá a primeira partida da nova Liga dos Campeões, que terá novo formato.

Real Madrid e Atalanta medem forças nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

