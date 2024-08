Cogitado no Flamengo, Alex Telles tem apartamento no Brasil para família

pesar de jogar na Arábia Saudita, Telles adquiriu com a esposa um apartamento no Brasil recentemente - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O brasileiro Alex Telles, do Al Nassr, da Arábia Saudita, é um dos possíveis nomes cogitados para reforçar o Flamengo ainda nesta temporada. A notícia sobre a possível contratação mexeu com os torcedores do clube carioca, que invadiram as postagens do lateral-esquerdo. Apesar de atuar desde 2023 na mesma equipe de Cristiano Ronaldo, o jogador adquiriu um apartamento no Brasil no início do ano.

As imagens do imóvel foram divulgadas em um tour feito em maio por Vitoria Schneider, esposa do brasileiro. No período, o local ainda estava em obra, que foi acompanhada à distância pelo casal. No vídeo, ela exibe os cômodos do apartamento e reforça que ter um espaço da família no Brasil era um sonho deles.

Veja algumas imagens do casal no local:

Além no novo espaço, a família também ganhará mais um membro. Em julho deste ano, Vitoria anunciou que espera mais um filho de Alex. O casal que já conta com Antonella, terá um menino, novidade descoberta em um chá revelação intimista no apartamento no Brasil.

Alex Telles no Flamengo? O brasileiro tem mais um ano de contrato com o Al Nassr. Com vínculo até junho de 2025, ele poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro do próximo ano. Entretanto, Alex Telles está em alta no clube. Recentemente, o lateral-esquerdo ganhou uma homenagem da torcida: um bandeirão com o seu rosto e uma mensagem para o Rio Grande do Sul posteriormente às enchentes que atingiram o estado de origem do jogador. Em busca de reforços, a lateral-esquerda do Flamengo se tornou uma prioridade após a lesão de Viña. O nome de Alex Telles apareceu como uma opção. Porém, com alto salário e satisfeito em seu clube, a negociação parece inviável no momento. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.