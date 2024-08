Goleiro do Atlético fala sobre mentiras e revela decisão

Everson lamentou as mentiras faladas a seu respeito - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Goleiro do Atlético, Everson fez um forte desabafo após o empate do Galo com o San Lorenzo em 1 a 1, pela Copa Libertadores. O jogo aconteceu na noite da última terça-feira (13), na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Everson passou pouco mais de um mês fora de ação em tratamento de uma fratura no dedo mínimo da mão esquerda. Curiosamente, o goleiro tinha ficado fora pouco antes por uma lesão no dedo mínimo da mão direita. No entanto, antes de tudo isso, o atleta fez um forte desabafo depois de um jogo e chorou por sofrer perseguição da torcida atleticana.

“Esse tempo em que fiquei parado, que foi ruim para mim – com certeza é ruim ficar parado – mas pude assimilar muita coisa, aprender muita coisa. Infelizmente, apareceram inverdades. Falaram que não viajei por conta de trabalho psicológico. Não foi. Eu estava, sim, machucado. Tenho trabalho psicológico desde o ano passado, fora do clube. Além do clube, que tenho todo o suporte”, destacou.

Assim, Everson tomou uma decisão: se antes ele era o único atleta que com certeza conversava com a imprensa nos jogos, agora ele ficará mais focado.

“Estou desempenhando meu trabalho. Sempre que puder, darei atenção para vocês, e não vai ser sempre. Sempre coloquei minha cara, na vitória e na derrota, mas não vai ser sempre, porque tenho que me blindar também. Vai ser melhor em algumas situações. Peço desculpas de antemão. Mas serei um cara mais centrado para desempenhar o melhor dentro de campo”, concluiu.

Desde o retorno de Everson ao Galo, o sistema defensivo passou a sofrer menos. Além disso, o arqueiro dá mais variedade ao esquema tático por conta de sua boa saída de bola.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook