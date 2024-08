Piton, do Vasco, surge em lista de laterais mais valiosos fora do Top-5 europeu

O Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) divulgou um ranking que contempla um dos principais jogadores do Vasco na temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Lucas Piton, que surge em lista de jogadores mais valiosos de sua posição no futebol internacional.

O ranking leva em consideração somente atletas com menos de 25 anos e que atuem fora das cinco principais ligas do mundo (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). E o lateral do Vasco aparece, então, na quinta posição. Piton vem se destacando pelo Cruz-Maltino na temporada, com seis gols e cinco assistências em 32 jogos.

O ranking conta com o turco Ferdi Kadioglu, do Fenerbahce, na ponta. Depois, o belga De Cuyper, do Club Brugge (BEL), o holandês Sergiño Dest, do PSV (HOL), e o brasileiro Welington, do São Paulo.

No Vasco desde 2023, sendo um dos mais longevos do clube, Lucas Piton já computa 81 partidas e sete gols. Aos 23 anos, ele tem passaporte italiano. Dessa forma, não contaria como estrangeiro em equipes da Europa.

Sua participação no próximo compromisso do Vasco na temporada, porém, é incerta. Afinal, o jogador sofre com dores no pé esquerdo e ainda não treinou nesta semana, segundo o portal “ge”. Com seu substituto imediato, Victor Luís, suspenso, a tendência é que Leandrinho apareça entre os titulares caso Piton não esteja apto. O jogo é no domingo (18), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, e vale pela 23ª rodada do Brasileirão.

