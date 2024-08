Clubes sauditas mantêm interesse em Gustavo Nunes, do Grêmio

No período em que foi mais utilizado por Renato na temporada, Gustavo ajudou o Grêmio com um gol e duas assistências - (crédito: https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2024/07/Gustavo-Nunes-_02_Easy-Resize.com_.jpg)

O Grêmio vem recebendo diversas propostas de clubes estrangeiros pelo jovem atacante Gustavo Nunes. Em uma eventual saída do Imortal, o atleta prioriza uma transferência para a Europa. No entanto, os clubes que demonstram maior interesse são da Arábia Saudita. O Al-Quadisiya foi quem se aproximou dos valores que o Tricolor Gaúcho deseja para liberar o atacante. Afinal, a sua oferta foi de aproximadamente 20 milhões de euros (o equivalente a R$ 122,5 milhões na cotação atual). Importante destacar que o Grêmio é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador.

A intenção de Gustavo em se mudar para o Velho Continente talvez esteja distante no atual cenário. Isso porque a única proposta recente que o Imortal recebeu pelo jogador e recusou foi a do Brentford, da Inglaterra. Na ocasião, a investida foi de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,2 milhões na cotação atual). O atleta tem contrato com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2028. Além disso, a multa rescisória presente no vínculo é de 80 milhões de euros (quase R$ 462 milhões na cotação atual).

Primeira temporada de destaque entre os profissionais do Grêmio

Mesmo com pouca experiência, Gustavo é um dos destaques do Grêmio na atual temporada. Afinal, ele participou de 38 dos 48 compromissos da equipe no ano, sendo titular em 26 deles. Até aqui, são seis gols marcados e quatro assistências. Mesmo quando inicia como alternativa no banco de reservas, o atleta consegue aproveitar as oportunidades. Prova disso é que na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na última terça-feira (13), ele entrou no intervalo e ajudou a equipe a crescer no duelo e obter a virada.

Importante destacar que esta é a primeira temporada do atleta entre os profissionais do Tricolor Gaúcho. Sua maior sequência como titular foi de nove partidas, no início de 2024, ainda no Estadual, quando Soteldo estava machucado. Ele se destacou pelo time sub-20 do Imortal na Copinha e, na sequência, Renato Gaúcho integrou-lhe ao elenco principal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook