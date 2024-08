Torcida do Botafogo fará mosaico ‘dupla face’ contra o Palmeiras; saiba

Torcida do Botafogo vem se destacando por bonitas festas na arquibancada do Niltão - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A torcida do Botafogo, já acostumada a grandes festas em jogos em casa, terá uma novidade nesta quarta-feira (14), quando o time entrar em campo para enfrentar o Palmeiras, pela Libertadores, no Nilton Santos. O movimento “Ninguém Ama Como a Gente” organizou um mosaico dupla face para este duelo, ainda que sem revelar quais serão as mensagens dispostas.

Os mosaicos serão realizados, assim, em todo o setor leste, abrangendo a parte inferior e também superior. Ao fim da matéria, veja as instruções dos organizadores da festa. O tema do mosaico é “Renascer”, com a mensagem que o Botafogo está renascendo das cinzas e brigando por títulos.

Mosaico jamais visto?

Romenig Hervano, um dos organizadores do ‘Movimento Ninguém Ama Como a Gente’, revelou em entrevista à ESPN que a ‘inovação’ é primordial na realização dos mosaicos.

“A gente pensa muito na questão da inovação, em coisas que a gente ainda não fez. A gente ouve muito nosso torcedor, e as ideias vêm de tudo quanto é lado. Para o jogo contra o Palmeiras, teremos um mosaico dupla-face. Os dois remetem à construção do que a gente pensa como festa e trabalham o contexto e a identidade do Botafogo”, disse.

Já Lara di Mello, Designer e Projetista do Movimento, revelou, também à ESPN, que o mosaico será inédito no país.

“Tem um diferencial. Ele só faria sentido de ser nesse jogo. Quando o mosaico aparecer na arquibancada, vai dar para entender. Nem se a gente quisesse fazer para uma possível final, a gente ia conseguir. Só faz sentido amanhã, por ser o Palmeiras. Sobre esse diferencial, que eu não posso revelar, só digo uma coisa: nunca foi feito no Brasil”, contou.

Veja as instruções

INSTRUÇÕES – MOSAICO DUPLA FACE Botafoguense, se liga nas instruções importantíssimas para o nosso inédito Mosaico Dupla Face sair perfeito hoje à noite. Seja um replicador das informações do vídeo. Compartilhe e ajude o irmão botafoguense na arquibancada que está com… pic.twitter.com/rrI2xlfTnM — Mov. Ninguém Ama Como a Gente (@MovNacag) August 14, 2024

