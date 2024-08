Cristiano Ronaldo decide, Al-Nassr vence e vai à final da Supercopa da Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo começou a temporada 2024/25 do jeito que mais gosta. Nesta quarta-feira (14), o português foi o grande destaque da vitória do Al-Nassr sobre o Al-Taawoun por 2 a 0, que classificou sua equipe para a final da Supercopa da Arábia Saudita contra o Al-Hilal. Na partida, o atacante fez um gol e deu uma assistência.

A decisão da competição será no próximo sábado (17), às 13h15 (de Brasília), no Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha. O duelo marcará o reencontro dos técnicos portugueses Luís Castro, do Al-Nassr, e Jorge Jesus, do Al-Hilal.

O Al-Nassr começou o jogo com tudo e abriu o placar logo aos oito minutos. Sadio Mané fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área em busca do craque. Cristiano Ronaldo resvalou na bola e, em seguida, Ayman Yahya marcou.

Com a vantagem, o Al-Nassr segurou um pouco o ímpeto e viu o Al-Taawoun, do técnico brasileiro Péricles Chamusca, assustar algumas vezes, principalmente em arramates de longa distância. Contudo, o sonho do empate acabou quando Cristiano Ronaldo, sempre ele, recebeu na área e chutou sem defesa para o goleiro Maílson, ex-Sport.

Com o placar resolvido, Luís Castro fez algumas modificações e poupou o astro Cristiano Ronaldo. Nos acréscimos, no entanto, viu o croata Brozovic ser expulso de campo. Assim, ele vira desfalque para a final da Supercopa da Arábia Saudita.

