Neymar ganha joia personalizada de Bruna Biancardi; veja foto

O atacante Neymar ganhou um presente especial de Bruna Biancardi em homenagem pelo Dia dos Pais. Nesta quarta-feira (14), a modelo publicou em uma rede social a joia personalizada que deu para o brasileiro.

No vídeo, Biancardi exibe o cordão, similar a um escapulário. O presente possui uma espécie de carta com as letras NJ, iniciais de Neymar Junior. O pingente ainda contém uma ‘cartinha’ dentro. Nela, há um QR Code que leva para um vídeo especial. O produto foi feito por Pedro Yossef, que produz joias exclusivas.

Anteriormente, a modelo já havia feito uma homenagem para o jogador no último domingo (11), data exata do Dia dos Pais no Brasil. A influenciadora compartilhou um registro do jogador com Mavie, filha do casal, com uma legenda especial dedicada ao amado – a qual se referiu a ele como paizão.

Neymar e Bruna Biancardi reataram o relacionamento em julho. Desde então, o casal tem feito diversas aparições em família na rede social.

Nova filha de Neymar?

Neymar pode em breve assumir uma nova paternidade. O jogador está envolvido em um processo para a realização de um teste de DNA envolvendo Jázmin Zoé. A menina de 10 anos é filha da ex-modelo húngara Gabriella Gáspar, que diz ter engravidado do atacante após um amistoso da Seleção Brasileira em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em 2013.

Atualmente, além de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de 10 meses, Neymar também é pai de Helena, de apenas um mês, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly.

