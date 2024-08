Com nova assistência, Ganso iguala número de Arias no Fluminense

O meia Paulo Henrique Ganso foi o responsável pela genial assistência para o gol de Lima, na derrota de 2 a 1 do Fluminense para o Grêmio, na última terça-feira (13). E, com mais um passe para gol, o camisa 10 chegou à liderança no quesito no Tricolor em 2024.

Com seis assistências, ele divide a ponta com Jhon Arias como os maiores ‘garçons’ do time na temporada. O passe para o gol saiu aos 13′ da etapa final, com um cruzamento certeiro para Lima, que abriu o placar no Couto Pereira. Posteriormente, o Tricolor sofreria a virada, saindo do Sul do país com uma derrota.

Antes, ele participara como assistente no jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, no empate por 2 a 2, no Maracanã. Ele também foi o responsável pelo passe para o gol de Kauã Elias na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

No primeiro turno, a vítima foi exatamente o Massa Bruta, aliás. Afinal, no empate por 2 a 2 na rodada inaugural do certame, ele deu o passe para os dois gols do Fluminense. Sua outra assistência foi na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Confira os maiores assistentes do Fluminense em 2024

Ganso e Arias – 6

Samuel Xavier – 3

Guga, Lelê, Marcelo, Marquinhos e Germán Cano – 2

Nonato, Serna, Esquerdinha, André, Alexandre Jesus, Alexsander, Antônio Carlos, Arthur, Terans, Diogo Barbosa, Douglas Costa, João Neto, Lima, Lucas Justen, Rafael Monteiro, Vitor Eudes e Keno – 1

