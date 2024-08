Flamengo vence o RB Bragantino e chega à quinta vitória seguida no Brasileirão Sub-20

O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 nesta quarta-feira (14), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em Jarinu, no centro de treinamento do Massa Bruta, os gols rubro-negros foram de Adriel e Iago, ambos no segundo tempo. Com a vitória, o time carioca, com um jogo a menos, chegou aos 34 pontos, pulando para a segunda posição.

Treinado por Filipe Luís, o Flamengo, com cinco vitórias seguidas, já está classificado para as quartas de final da competição. O próximo compromisso, ainda na primeira fase, será no sábado, contra o Grêmio, também fora de casa.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bastante equilibrado em Jarinu. O Flamengo, mesmo com as ausências de Lorran e Shola, que estão no profissional, conseguiu chegar com perigo ao gol do time da casa. Da mesma forma, o Massa Bruta, inferior tecnicamente, teve boas oportunidades de ataque na etapa inicial, mas não aproveitou.

Diferentemente dos primeiros 45 minutos, o Flamengo soube aproveitar as grandes chances do segundo tempo. A primeira foi aos 22 minutos, quando Adriel, em contra-ataque, bateu forte na saída do goleiro e abriu o placar. Posteriormente, aos 28′, Iago marcou o segundo gol, de pênalti. O marcador, aliás, poderia ter sido ainda maior, caso a equipe visitante aproveitasse melhor as oportunidades de ataque.

