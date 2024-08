Fortaleza arranca empate com São Paulo pelo Brasileirão Sub-20

Em jogo morno, São Paulo e Fortaleza ficaram no empate, por 1 a 1, na tarde desta quarta-feira (14), em Cotia, em duelo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Landerson abriu o placar para o Fortaleza, logo aos seis minutos de jogo. No entanto, nos acréscimos do primeiro tempo, Matheus Alves buscou o empate para o Tricolor.

Pouca coisa muda com o resultado. Afinal, o Fortaleza segue na sétima colocação, com 31 pontos. Já o São Paulo permanece na 16ª posição, com 17 somados. O líder é o Palmeiras, com 38.

LEIA TAMBÉM: São Paulo tem quatro desfalques para o duelo contra o Nacional

Na próxima rodada, o São Paulo encara o Fluminense, na quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), em Xerém. Já o Fortaleza recebe o Bragantino, no Presidente Vargas, no mesmo dia e horário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook