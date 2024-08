Brasileirão Sub-20: Goiás bate o líder Palmeiras e garante classificação

Líder do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras foi derrotado pelo Goiás por 4 a 2 no CT Edmo Pinheiro, em Goiânia, pela 18ª rodada. O resultado colocou o time do Centro-Oeste nas quartas de final da competição. Whaskar, Vitor Hugo, Anthony e Halerrandrio marcaram os gols do triunfo esmeraldino, enquanto Coutinho e Thalys descontaram para os paulistas.

A derrota não tira a liderança do Brasileirão Sub-20 do Palmeiras, que soma 38 pontos. Contudo, a vantagem para Grêmio e Flamengo, que vêm logo atrás, pode cair para um ponto, uma que vez que eles se enfrentam no próximo fim de semana em jogo atrasado. Já o Goiás assumiu a quarta colocação, com 33.

A equipe paulista abriu o placar aos três minutos, com Coutinho aproveitando cruzamento após cobrança de falta. O Goiás não sentiu o gol e empatou em seguida, com Whaskar. A igualdade seguiu até o fim da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Esmeraldino virou o placar com Vitor Hugo. O Palmeiras sentiu o gol e levou o terceiro três minutos depois, com Anthony. Contudo, aos 34, diminuiu o placar com Thalys.

LEIA MAIS: Palmeiras perde para Juventus-ITA e fica com o vice da The Women’s Cup

O jogo pegou fogo nos minutos finais. O Palmeiras chegou a empatar aos 40 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. Foi a ducha de água fria nos paulistas, afinal o Goiás teve tempo de marcar o quarto com Halerrandrio e sacramentar a vitória e a classificação às quartas de final.

A última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 será realizada na próxima quarta-feira (21). O Palmeiras recebe o Cruzeiro no Bruno José Daniel, às 15h (de Brasília), enquanto o Goiás encara o Santos, no CT Rei Pelé, no mesmo horário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.